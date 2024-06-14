Gölbaşı Belediyesi Ulaşım Konularını Ele Aldı

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Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde, ilçenin ulaşım konularının detaylı bir şekilde ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, EGO Genel Müdürü Dr. Taylan Engin, Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Yahya Şanlıer, Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Özge Gürsoy, meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Toplantıya katılan mahalle muhtarları ve vatandaşlar, kendi bölgelerine yönelik ulaşım taleplerini dile getirme fırsatı buldu. Toplantıda, Gölbaşı'nın merkezine ek olarak çevre mahallelere de hizmet verecek yeni otobüs hatlarının oluşturulması ve mevcut hatların güzergahlarının revize edilmesi gibi konular ele alındı.

EGO Genel Müdürü Taylan Engin, bu talepleri dikkate alacaklarını ve çözüm üretmek için çalışmalar başlatacaklarını belirtti. Taylan Engin, kısa vadeli ve uzun vadeli projelerin hayata geçirilmesi hedeflendiğini söyledi. Ulaşım konusundaki işbirliğinin ilçenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. - ANKARA