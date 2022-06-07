İlçe merkezinde bazı cadde ve sokaklarda başlattıkları kilitli parke çalışmalarında hızla ilerlediklerini belirten yetkililer, "Amacımız ilçemizi daha modern bir görünüme kavuşturmaktır. Bu yönde başlattığımız çalışmamalarımızı ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Yeni Mahalle, Adıyaman, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor - Son Dakika

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