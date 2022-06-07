Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor - Son Dakika
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Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor

07.06.2022 17:56
Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara kilitli parke taşı döşeme çalışması yapılıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara kilitli parke taşı döşeme çalışması yapılıyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeni Mahalle Karaağaç Caddesinde yaptıkları kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

İlçe merkezinde bazı cadde ve sokaklarda başlattıkları kilitli parke çalışmalarında hızla ilerlediklerini belirten yetkililer, "Amacımız ilçemizi daha modern bir görünüme kavuşturmaktır. Bu yönde başlattığımız çalışmamalarımızı ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor
Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor
Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor - Son Dakika
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