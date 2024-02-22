Gölbaşı İmam Hatip Lisesi'nden Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması - Son Dakika
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Gölbaşı İmam Hatip Lisesi'nden Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması

Gölbaşı İmam Hatip Lisesi\'nden Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen aydınlık yarınlara kitap okuma yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere bin TL, 500 TL ve 250 TL ile kitap hediye setleri verildi.

22.02.2024 16:20
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen aydınlık yarınlara kitap okuma yarışması yapıldı.

Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hayrat Vakfı bünyesindeki Uluslararası Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Geneli Aydınlık Yarınlara Online Kitap Okuma Yarışması Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Birincilere bin TL, ikincilere 500 TL ve üçüncülere ise 250 TL ile kitap hediye setleri ödül olarak hediye edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı İmam Hatip Lisesi'nden Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması - Son Dakika

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