Gölbaşı Kaymakamı Algın, Anadolu Lisesi\'ndeki tadilat çalışmalarını denetledi

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Gölbaşı Anadolu Lisesinde devam eden tadilat ve bina güçlendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek denetledi.

Kaymakam Kadir Algın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun ve yüklenici firma yetkilisiyle birlikte okulda yürütülen çalışmaları inceledi. Çalışmaların geldiği son aşama hakkında yüklenici firma yetkilisinden bilgi alan Algın, okul binasında yapılan tadilat ve güçlendirme işlemlerini yerinde değerlendirdi.

Çalışmaların öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Kaymakam Kadir Algın, "Okulumuzda devam eden tadilat ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son aşama hakkında bilgi aldık. Çalışmaların belirlenen program doğrultusunda, gerekli hassasiyet gösterilerek ve titizlikle yürütülmesini istiyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerini güvenli ve uygun şartlarda sürdürebilmeleri bizim için öncelikli. Bu nedenle çalışmaların her aşamasını yakından takip edeceğiz. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmaların planlanan şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.