Gölbaşı'nda Aşure Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Aşure Programı Düzenlendi

Gölbaşı\'nda Aşure Programı Düzenlendi
29.06.2026 10:39
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Muharrem Ayı nedeniyle Gölbaşı Cem Evi'nde aşure programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Muharrem Ayı dolayısıyla Gölbaşı Cem Evi'nde aşure programı gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın'ın katılımıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Kadir Algın, Muharrem Ayı'nın birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli günlerden biri olduğunu belirterek, tutulan oruçların, yapılan duaların ve dağıtılan lokmaların kabul olmasını temenni etti.

Duaların edilmesinin ardından katılımcılara aşure ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu program, aşure ikramının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda Aşure Programı Düzenlendi - Son Dakika

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