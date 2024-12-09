Gölbaşı'nda Bozuk Yollar Yeniden Düzenleniyor - Son Dakika
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Yerel

Gölbaşı'nda Bozuk Yollar Yeniden Düzenleniyor

Gölbaşı\'nda Bozuk Yollar Yeniden Düzenleniyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hasar gören yollar, belediye ekipleri tarafından onarılıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda yollar asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunuluyor, halk hizmetlerden memnuniyetini dile getiriyor.

09.12.2024 14:24  Güncelleme: 14:27
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sıkıntı ve bozulmuş yollar belediye ekiplerince onarılıyor.

Gölbaşı ilçe merkezinde hasar almış ve kullanılması vatandaşlar tarafından zor duruma gelen yollar belediye ekipleri tarafından tek tek onarılıyor. Etüt çalışmaları yapılarak hazır hale getirilen yollar asfaltlandıktan sonra yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı oldukça memnun olduklarını ve belediye ekiplerine teşekkür ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda Bozuk Yollar Yeniden Düzenleniyor - Son Dakika

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