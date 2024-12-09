Gölbaşı\'nda Bozuk Yollar Yeniden Düzenleniyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sıkıntı ve bozulmuş yollar belediye ekiplerince onarılıyor.

Gölbaşı ilçe merkezinde hasar almış ve kullanılması vatandaşlar tarafından zor duruma gelen yollar belediye ekipleri tarafından tek tek onarılıyor. Etüt çalışmaları yapılarak hazır hale getirilen yollar asfaltlandıktan sonra yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı oldukça memnun olduklarını ve belediye ekiplerine teşekkür ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN