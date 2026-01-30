Gölbaşı Belediyesi çocuklarla şenlik alanında buluştu - Son Dakika
Gölbaşı Belediyesi çocuklarla şenlik alanında buluştu

30.01.2026 11:06  Güncelleme: 11:09
Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların sosyal gelişimini destekleyen çeşitli etkinlikler düzenleyerek, çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağladı. Başkan Odabaşı, etkinliklerde çocuklarla bir araya gelerek, sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı.

Gölbaşı Belediyesi, çocukların hem eğlenmesini hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan etkinliklerle yarıyıl tatilini şenliğe dönüştürdü.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu ile Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Sergi Salonu'nda çocukların hem eğlenmesi hem de sanatsal ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak için düzenlenen çocuk şenliği alanını ziyaret etti. Çocukların neşesine ortak olan Odabaşı, sohbet ettiği çocukların oyunlarına eşlik ederek, atölye çalışmalarını inceledi. Şenlikte çocukların hayal dünyasını ve el becerilerini geliştirmeye yönelik yağlı boya, kara kalem, kumlama, çini sanatı, kokulu taş boyama ve yüz boyama gibi birbirinden renkli sanat atölyeleri düzenleniyor. Bunun yanı sıra mangala, 3 taş-9 taş oyunları, kule oyunu, el-ayak koordinasyon oyunları, şişme oyun grupları, top havuzu ve uzay çadırı gibi pek çok eğlenceli aktiviteyle çocuklar doyasıya eğleniyor.

"Çocukların yüzünün güldüğü bir kent hayal ediyoruz"

Başkan Odabaşı, çocuklara yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Çocuklarımızın mutlu olduğu, kendini güvende ve değerli hissettiği bir Gölbaşı inşa etmek en büyük hedeflerimizden biri. Sosyal belediyecilik anlayışımızın merkezinde çocuklarımız yer alıyor. Bu şenlik alanlarında çocuklarımız eğlenirken aynı zamanda paylaşmayı, birlikte üretmeyi ve yeteneklerini keşfetmeyi öğreniyor. Bizler de onların bu heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gölbaşı'nı gerçek anlamda çocuk dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Her çocuğun eşit imkanlara ulaşabildiği, yüzünün güldüğü bir kent hayal ediyoruz. Üretken ve mutlu nesiller yetiştirmek için kültürden sanata, spordan eğitime her alanda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi çocuklarla şenlik alanında buluştu - Son Dakika

