Gölbaşı'nda Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni

Gölbaşı\'nda Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni
01.07.2026 14:23
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Savran Köyü'nde deprem konutları için anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Algın kutladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran Köyü'nde yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutlarının anahtar teslim töreni düzenlendi.

Törene Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, İl Genel Meclisi üyeleri ve beraberindeki heyet katıldı. Program kapsamında hak sahibi vatandaşlara yeni konutlarının anahtarları teslim edildi.

Depremzede ailelerin güvenli ve sağlam konutlarına kavuşmasının önemli olduğunu belirten Kaymakam Kadir Algın, "yeni evlerin hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Algın, vatandaşlara aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamaları dileğinde bulunuyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Adıyaman, Gölbaşı, Deprem, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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