Gölbaşı'nda Peyzaj Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Peyzaj Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Gölbaşı\'nda Peyzaj Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Gölü Tabiat Parkı çevresinde peyzaj düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Belediye yetkilileri, çalışmaları ile ilçenin daha yaşanılır hale getirileceğini belirtti.

07.11.2024 15:58  Güncelleme: 15:59
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Gölbaşı Gölü Tabiat Parkı çevresinde peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Çalışmalar kapsamında hem çevre temizliği hem çim biçme çalışması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, "Çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Gölbaşı ilçemizin daha yaşanılabilir bir yer olması için her türlü çalışma gerçekleştiriyoruz. Halkımızın daha rahat nefes alacağı alanlar yapıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda Peyzaj Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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