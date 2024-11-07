Gölbaşı\'nda Peyzaj Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Gölbaşı Gölü Tabiat Parkı çevresinde peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Çalışmalar kapsamında hem çevre temizliği hem çim biçme çalışması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, "Çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Gölbaşı ilçemizin daha yaşanılabilir bir yer olması için her türlü çalışma gerçekleştiriyoruz. Halkımızın daha rahat nefes alacağı alanlar yapıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN