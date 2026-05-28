Gölbaşı'nda şehit ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölbaşı'nda şehit ailelerine bayram ziyareti

Gölbaşı\'nda şehit ailelerine bayram ziyareti
28.05.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla emniyet ve jandarma ekipleri şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı, talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ekipler ayrıca şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ile şehitlikler ziyaret edildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçede ikamet eden şehit ailelerinin Kurban Bayramı kutlandı. Ziyaretlerde şehit ailelerinin talep ve ihtiyaçları dinlenirken, devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı. Jandarma ve polis ekipleri ilçedeki şehitlikleri de ziyaret ederek dua etti.

Gölbaşı Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, şehit ailelerinin devletin her daim yanlarında olduğu ifade edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Adıyaman, Jandarma, Gölbaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda şehit ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika

Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı
17 yıllık evliliğini bitirmişti Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi 17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de oynamıştı Tolgay Arslan’dan futbola veda Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz

15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
15:21
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
13:59
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:20
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 15:53:32. #7.12#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda şehit ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.