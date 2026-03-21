Gölbaşı\'nda Şehitliklerde Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı şehitliklerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Kabirler ve şehit aileleri ziyaret edildi. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şehit kabirlerinin çevre düzenlemeleri yapılarak temizlikleri tamamlanırken, kabirlerde bulunan bayrakların kontrolü de sağlandı.

Yapılan ziyaretlerle şehitler anılırken, şehitliklerin daha düzenli ve bakımlı hale getirilmesi sağlandı. - ADIYAMAN