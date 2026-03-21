Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölbaşı'nda Şehitliklerde Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yapıldı

21.03.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şehitliklerde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilirken, kabirlerdeki bayrakların kontrolü ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı şehitliklerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Kabirler ve şehit aileleri ziyaret edildi. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şehit kabirlerinin çevre düzenlemeleri yapılarak temizlikleri tamamlanırken, kabirlerde bulunan bayrakların kontrolü de sağlandı.

Yapılan ziyaretlerle şehitler anılırken, şehitliklerin daha düzenli ve bakımlı hale getirilmesi sağlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Adıyaman, Gölbaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 16:14:59. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.