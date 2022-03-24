Gölbaşı'nda yaşlılar unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Gölbaşı'nda yaşlılar unutulmadı

24.03.2022 16:37
Gölbaşı'nda yaşlılar unutulmadı

Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasında 107 yaşındaki Ayşe Topsoy' u ziyaret etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasında 107 yaşındaki Ayşe Topsoy' u ziyaret etti.

Her fırsatta toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye özen gösteren Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri yaşlıları unutmadı. Cumhuriyet Mahallesi 123 sokakta ikamet eden 107 yaşındaki Ayşe Topsoy'u ziyaret etti.

Ziyaretlerinde yaşlıların toplumun temel taşları olduğunu belirten yetkililer, ziyaretin amacının büyüklerin ellerini öpmek ve hayır dualarını almak olduğunu, bir sıkıntıları var ise onları gidermek olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından 'Büyüklerimiz ile Buluşma Programı' AK Parti İstanbul İl Başkanlığından 'Büyüklerimiz ile Buluşma Programı' Kahta'da 511 aileye Ramazan desteği Kahta'da 511 aileye Ramazan desteği

Adıyaman, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda yaşlılar unutulmadı - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Boris Johnson'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki hareketleri görüşmeye damga vurdu!
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
16:26 Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek
16:22 Zelenski, NATO'da dünyaya seslendi: Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil, biz sadece yaşamak istiyoruz
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'daki şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:47:21. #1.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda yaşlılar unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement