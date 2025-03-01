Gölbaşı\'nda Yetenek Taraması

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilkokul 3.sınıf öğrencileri sportif yetenek taramasına tabi tutuldu.

Gölbaşı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi kapsamında, ilçede eğitim gören ilkokul 3. sınıf seviyesindeki 644 öğrenci yetenek taramasına tabi tutuldu.

Gerçekleştirilen taramalarla, öğrencilerin fiziksel uygunlukları ve sportif yetenekleri değerlendirilecek. Taramalar sonrasında elde edilen veriler doğrultusunda, öğrenciler yeteneklerine uygun spor branşlarına yönlendirilerek, bu sayede erken yaşta keşfedilen yetenekli öğrencilerin, profesyonel spor hayatına adım atmaları için gerekli destek sağlanacak. - ADIYAMAN