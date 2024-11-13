Gölbaşı'nda Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Gölbaşı\'nda Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman Gölbaşı'nda deprem sonrası ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

13.11.2024 13:13
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ağır hasarlı binaların sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı tek tek yapılıyor. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ekipler, çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı bina iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor. Kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor. Öte yandan yıkım esnasında toz olmaması için sulama işlemleri de gerçekleştiriliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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