Gölbaşı\'nda Zabıta Ekipleri Market Denetimi Yapıyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde fiyat ve son kullanma tarihi kontrolü yapıyor.

İlçede bulunan marketleri tek tek denetleyen zabıta ekipleri buradaki ürünlerde de incelemelerde bulundu. Halkın sağlığı için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Belediye zabıta ekiplerimiz, ilçemizdeki marketlerde fiyat ve son kullanma tarihi kontrolleri yapmıştır. Halkımızın sağlığını ve bütçesini korumak için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için yapılan denetimlerde, herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda gerekli önlemler alınacaktır. Tarihi geçmiş ürünlere veya etiketsiz fiyatlara rastlarsanız bize bildirin" diye konuştu. - ADIYAMAN