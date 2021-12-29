Gölbaşı Zabıtası yeni yıl öncesi vatandaş için denetimde - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri, 2022'ye sayılı günler kala yoğun çalışmalarına devam ediyor. Gölbaşılıların huzur ve refahı için çalışan ekipler, denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Yeni yıl öncesi vatandaşların huzur ve emniyeti için denetime çıkan ekipler, detaylı incelemeler yaptı. Marketler, fırınlar ve manavlar dahil olmak üzere kuruyemişçiler ile pastaneleri de gezen zabıta ekipleri, ürünler ve fiyatlar üzerine sıkı kontroller gerçekleştirdi. Ürünlerin paketlenmesi ve son kullanma tarihleri hakkında da özenli hijyen incelemeleri yapan Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, kullanıma uygun olmayan ürünlerin raftan kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı.

2021 yılı boyunca 21 bin 660 denetim gerçekleştiren Zabıta ekipleri, Covid-19 kapsamında ise 15 bin 794 denetim gerçekleştirerek vatandaşın güvenliği için fahiş fiyatlara ve uygunsuz ürün satışına izin vermedi. Alo Zabıta, Başkent 153, Hilal Masa, e mail, CİMER ve dilekçe ile gelen bin 335 şikayeti değerlendirerek sonuçlandıran Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri; kurallara uymayan 59 esnafa ve pazar esnaflarına 5957 sayılı kanuna göre işlem yapılarak ceza almaları için belediye encümenine sevk edilmeleri sağlanmıştır.

"2022 yılında da hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz"

Zabıta ekiplerinin yoğun çalışmalarının sonuçlarından oldukça memnun olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yeni yıla dair mesajlar verdi. Şimşek, "Vatandaşımızın huzur ve refahı için Gölbaşı Belediyesi olarak; tüm kadrolarımızla hemşerilerimize en kaliteli hizmeti vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Zabıta ekiplerimiz de yaptıkları denetimle, yılbaşı öncesi uygunsuz fiyatlandırma yaparak vatandaşı mağdur etmek isteyenlerin önüne geçti. Yeni yılın bizlere getireceği bütün güzelliklerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 2 yıldır süren salgının son bulmasını ve ülkemiz için daha güzel günlerin gelmesini temenni ediyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak, yeni yılda da vatandaşlarımıza en özenli ve kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Yeni projelerimiz ile Gölbaşını kalkındırarak, hak ettiği yere getireceğiz. 2022 yılında da hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Gösterdikleri yoğun çalışmalardan ötürü zabıta ekiplerine teşekkürlerini sunan Başkan Şimşek, "2022 yılında da denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşımızın güvenle alışveriş yapabilmesi ve en özenli hizmeti alabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA