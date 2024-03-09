Gölcük'te geleneksel Ramazan akşamları atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenecek olan çocuk şenliğinde minikler doyasıya eğlenecek.
Gölcük Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara Ramazan ayı boyunca bir kez daha eğlenceli anlar yaşatacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu program takvimi hazırlayan Gölcük Belediyesi; "Ramazan Ayı Çocuk Şenliği" etkinlikleri ile ilçede yaşayan çocukların doyasıya eğlenmelerini sağlayacak. Ramazanın manevi atmosferini çocuklara anlatarak, Ramazan geleneklerini yaşatma amacıyla düzenlenecek Gölcük Belediyesi Ramazan Ayı Çocuk Şenliği'nde geleneksel Türk tiyatrosundan oyunlar sahnelenecek. Etkinliklerde eğlenceli çocuk oyunları, illüzyon gösterileri, Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca ile İbiş, kavuklu pişekar, karakterleri ile çocuklara eğlenceli anlar yaşatılacak. Etkinliklerde çocuklara, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edilecek. İlçenin 10 ayrı noktasında düzenlenecek çocuk şenliği, 12 Mart Salı günü saat 20.30'da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda başlayacak. Tarihi yapıda ağırlanacak Gölcüklü çocuklar, eğlence ve kahkaha dolu akşam yaşayacak. Ramazan ayı boyunca ilçeyi gezerek çocuklarla buluşacak olan etkinlikler 6 Nisan Cumartesi akşamı yine Kervansaray'da sona erecek.
Etkinlikler, 15 Mart Cuma akşamı Ulaşlı Gençlik Merkezi'nde, 16 Mart Cumartesi günü Yazlık Kültür Merkezi, 19 Mart Salı günü Değirmendere Kültür Merkezi, 22 Mart Cuma günü Şirinköy Kültür Merkezi, 26 Mart Salı akşamı Gölcük Kongre Sarayı, 28 Mart Perşembe günü Gölcük Sanat Galerisi, 29 Mart Cuma günü İhsaniye Düğün Salonu, 2 Nisan Halıdere Meydan, 4 Nisan Perşembe günü Değirmendere Yalı Evleri Amfi Tiyatro'da son olarak da 06 Nisan Perşembe günü Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda düzenlenecek. - KOCAELİ
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Oyunun geliştiricisi Eric Barone, Stardew Valley'in yeni büyük güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Mart ayında yayınlanacak olan güncelleme, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği ve birçok yeni özellik sunacak.
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanmak olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun bir 'proje fabrikası' haline geldiğini ve Bursa'ya yakışan bir vizyonun ürünü olan projeleri takdir etti.
Büyükçekmece'de yaşayan 40 yıllık ziraat mühendisi Murat Karakoç, bağımsız belediye başkan adayı olduğu ilçesinde sıra dışı seçim çalışmasıyla dikkat çekiyor. Karakoç, kendi kullandığı saman yüklü traktör, su tankeri, kepçe ve minibüs ile seçim çalışması yapıyor.
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'ye geçen İYİ Parti üyeleri için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende konuşan Günel, diğer İYİ Partili arkadaşlara kapılarının ve yüreklerinin açık olduğunu belirtti.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Aydın, halkın desteğini isteyerek projelerini hayata geçireceklerini belirtti.
RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT’yi, seçim döneminde iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle Üst Kurul'a şikayet etti ve işlem yapılmasını istedi. Dilekçede; “40 günlük yayın kayıtları incelenerek, İktidar Partisi ve Ana Muhalefet Partisinin ekrana getirilme süreleri hesaplanmıştır. 40 günlük yayın karnesi hesaplamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin ekrana getirilme süresi 1945 dakika olarak kayda geçmişken; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin ekrana getirilme süresinin yalnızca 25 dakika olduğu görülmektedir” denildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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