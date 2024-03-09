Yerel

Gölcük'te geleneksel Ramazan akşamları atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenecek olan çocuk şenliğinde minikler doyasıya eğlenecek.

Gölcük Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara Ramazan ayı boyunca bir kez daha eğlenceli anlar yaşatacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu program takvimi hazırlayan Gölcük Belediyesi; "Ramazan Ayı Çocuk Şenliği" etkinlikleri ile ilçede yaşayan çocukların doyasıya eğlenmelerini sağlayacak. Ramazanın manevi atmosferini çocuklara anlatarak, Ramazan geleneklerini yaşatma amacıyla düzenlenecek Gölcük Belediyesi Ramazan Ayı Çocuk Şenliği'nde geleneksel Türk tiyatrosundan oyunlar sahnelenecek. Etkinliklerde eğlenceli çocuk oyunları, illüzyon gösterileri, Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca ile İbiş, kavuklu pişekar, karakterleri ile çocuklara eğlenceli anlar yaşatılacak. Etkinliklerde çocuklara, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edilecek. İlçenin 10 ayrı noktasında düzenlenecek çocuk şenliği, 12 Mart Salı günü saat 20.30'da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda başlayacak. Tarihi yapıda ağırlanacak Gölcüklü çocuklar, eğlence ve kahkaha dolu akşam yaşayacak. Ramazan ayı boyunca ilçeyi gezerek çocuklarla buluşacak olan etkinlikler 6 Nisan Cumartesi akşamı yine Kervansaray'da sona erecek.

Etkinlikler, 15 Mart Cuma akşamı Ulaşlı Gençlik Merkezi'nde, 16 Mart Cumartesi günü Yazlık Kültür Merkezi, 19 Mart Salı günü Değirmendere Kültür Merkezi, 22 Mart Cuma günü Şirinköy Kültür Merkezi, 26 Mart Salı akşamı Gölcük Kongre Sarayı, 28 Mart Perşembe günü Gölcük Sanat Galerisi, 29 Mart Cuma günü İhsaniye Düğün Salonu, 2 Nisan Halıdere Meydan, 4 Nisan Perşembe günü Değirmendere Yalı Evleri Amfi Tiyatro'da son olarak da 06 Nisan Perşembe günü Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda düzenlenecek. - KOCAELİ