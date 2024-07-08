Gölcük Belediyesi Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı

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Gölcük Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Gölcük Belediyesi tarafından bu yıl 8 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek geleneksel sünnet şöleni için kayıt işlemleri başladı. Gölcük'te sünnet çağına gelen düzenlenen şölen için kayıt işlemleri Gölcük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden yapılabilecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, kayıtlarını 22 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar yaptırabilecekler. Gölcük Belediyesi tarafından sünnet ettirilecek çocuklar, kendileri için düzenlenecek şölende çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenecek. - KOCAELİ