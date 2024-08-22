Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İş Birliği Protokolü İmzaladı

Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İş Birliği Protokolü İmzaladı

Gölcük Belediyesi ile Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında aile yapısının ve değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, evlilik öncesi eğitim programıyla yeni evlenecek çiftlere destek sağlanacak.

22.08.2024 14:22  Güncelleme: 14:24
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Gölcük Belediyesi ile Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında aile yapısının ve değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Gölcük Belediyesi yeni evlenecek çiftlere destek olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında; Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gölcük Belediyesi arasındaki iş birliği protokolü imzalandı. Başkanlık makamında protokol imzalanması sonrasında; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, protokolün evlilik hazırlığında olan çiftlere hayırlı olmasını diledi. Evlilik öncesi eğitim programı; aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amacıyla oluşturuldu. Programın; evlilik öncesi süreçte çiftlere birbirlerini iyi tanımaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve muhtemel sorunlarla baş edebilme yeteneği kazandırma, evliliğe 'iyi bir başlangıç yapabilme' fırsatı vermesi hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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