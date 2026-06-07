Gölcük'te 100. yıl sempozyumu sona erdi - Son Dakika
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Gölcük'te 100. yıl sempozyumu sona erdi

Gölcük\'te 100. yıl sempozyumu sona erdi
07.06.2026 10:16  Güncelleme: 10:18
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Gölcük Belediyesi ve Piri Reis Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen '100. Yılında Gölcük Tersanesi ve Donanma Sempozyumu', kapanış oturumuyla sona erdi. Sempozyumda sunulan bildirilerin bilimsel bir kitaba dönüşeceği belirtildi.

Gölcük'te Mavi Vatan'ın tarihi köklerine ışık tutmak amacıyla düzenlenen "100. Yılında Gölcük Tersanesi ve Donanma Sempozyumu", gerçekleştirilen kapanış oturumuyla sona erdi.

Gölcük Belediyesi ile Piri Reis Üniversitesi iş birliğinde, Gölcük Tersanesi Komutanlığının kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla organize edilen sempozyum 2 gün sürdü. Birbirinden önemli konuların 9 ayrı oturumda ele alındığı etkinliğin kapanış bölümünde, sunulan bildirilerin genel bir değerlendirmesi yapıldı.

Kapanış oturumuna katılan 22. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral (E) Metin Ataç, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Bostan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Prof. Dr. Mikail Acıpınar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bildiriler bilimsel bir kitaba dönüşecek"

Kapanışta ilk sözü alan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Bostan, bin yıllık Türk denizcilik tarihi hakkında çok kıymetli bildiriler sunulduğunu dile getirdi. Bostan, "Bildirilerin kitaplaşması konusu önemli olduğu için işin sonunda iyi bir bilimsel kitaba sahip olacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Dr. Mikail Acıpınar ise etkinliğin yerel bir organizasyonun çok ötesine geçtiğine işaret ederek, "Aslında çok boyutlu bir etkinlik oldu; sadece Osmanlı denizciliği değil. Teknoloji ve tersaneler açısından da yapılacakların bir nevi envanteri gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk deniz tarihine önemli bir not düşüldü"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, alanlarında uzman 35 akademisyenin sunum yaptığı sempozyumu başarıyla tamamladıklarını vurguladı. Ortaya çok kaliteli bir iş konulduğunu ifade eden Sezer, "Burada yapılan çalışmaların; denizciliğe, Türk deniz tarihine, tersanelere ve denizcilik faaliyetlerine önemli bir not düşülmesini sağlayacağını düşünüyorum. İleride dönüp bakıldığında, askeri, sivil, sendika, bürokrasi ve vatandaşların bir araya gelerek tartıştıkları kaliteli bir eserin ortaya konulduğu görülecektir" şeklinde konuştu.

Başkan Sezer; organizasyona destek veren Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a, Metin Ataç'a, Donanma Komutanı Kadir Yıldız'a, bilim kurulu üyelerine ve akademisyenlere teşekkürlerini iletti.

Metin Ataç da sempozyumun her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların devam etmesi temennisinde bulundu.

Program, konuşmaların ardından Başkan Sezer'in katılımcılara günün anısına hediye takdim etmesi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölcük'te 100. yıl sempozyumu sona erdi - Son Dakika

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