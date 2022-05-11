Gölcük'te 19 Mayıs etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika

Gölcük Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Gölcük Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinlikler gün boyu sürecek. Lise öğrencilerinin sahne alacağı konser ile başlayacak olan etkinlikler, fener alayı ve Anıtpark'ta düzenlenecek Melih Kahveci konseri ile sona erecek. Etkinlikler, 19 Mayıs günü Gölcük Anıtpark'ta 14.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek lise öğrencilerinin konseri ile başlayacak. Gün boyu 19 Mayıs coşkusunu yaşatacak etkinlikler, 17.00-19.00 saatleri arasında Değirmendere Çınarlık Meydan'da Marmara Flüt Orkestrası konseri ile devam edecek. Gölcük'te 20.30'da fener alayı ile 19 Mayıs heyecanının zirveye çıkacağı etkinlikler, saat 21.00'da Anıtpark'ta düzenlenecek Melih Kahveci konseri ile sona erecek.

" 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum"

Vatandaşları 19 Mayıs kutlamalarına davet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Mayıs 1919'un 103. yıldönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu günde, bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, geçmişte verilen mücadelelerin önemini genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız. Başta, dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi ve milletimizin sahip olduğu en büyük zenginlik olan gençlerimiz ile tüm hemşehrilerimi, 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ