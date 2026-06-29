Gölcük\'te dev spor kompleksinin hafriyat çalışmaları başladı

Gölcük'te hayata geçirilecek 5 bin 400 metrekarelik çok amaçlı kapalı spor kompleksi ve 5 kulvarlı kapalı yüzme havuzu projesinde hafriyat çalışmaları başladı. Düzağaç Mahallesi'nde inşa edilecek tesisin yaklaşık 450 günde tamamlanması planlanıyor.

Gölcük Belediyesi, "Spor Kenti Gölcük" vizyonu doğrultusunda ilçeye kazandırılacak olan 5 bin 400 metrekarelik "Çok Amaçlı Kapalı Spor Kompleksi ve 5 Kulvarlı Kapalı Yüzme Havuzu" projesi için çalışmalar başladı. Düzağaç Mahallesi'nde hafriyat çalışmaları başlayan ve ilçenin spor altyapısını modern standartlara taşıyacak tesis inşaatı yaklaşık 450 gün içinde tamamlanacak. Proje, lokasyon olarak Düzağaç Mahallesi'nde, mevcut 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nun hemen karşısındaki 12 bin 500 metrekarelik geniş arazi üzerinde yükselecek. Modern mimari hatlarla tasarlanan dev kompleks, toplamda 5 bin 400 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak şekilde planlandı.

Yüzme sporunda yarı olimpik standart

Aynı anda birden fazla branşta spor yapılmasına imkan tanıyan tesis bünyesinde basketbol ve voleybol sahası, bin 140 metrekarelik geniş antrenman alanları ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek toplantı salonu bulunacak. Kompleksin dış alanında ise ziyaretçiler için otopark alanı yer alacak. Projede yer alacak 5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonundan bağımsız bir bina olarak inşa edilecek. Profesyonel yüzücülerin yetişmesine imkan sağlayacak olan bu modern havuz, ilçedeki yüzme sporuna olan ilgiyi üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Modern teknolojiyle donatılacak havuz binası, bölgenin en önemli su sporları merkezlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Projenin ilçenin spor geleceğine önemli ivme kazandıracağını belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Geleceğin sporcularını yetiştirecek dev spor yatırımının ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ