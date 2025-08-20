Gölcük'te Çocuklara Eğlence Dolu Bir Gün - Son Dakika
Gölcük'te Çocuklara Eğlence Dolu Bir Gün

20.08.2025 14:33  Güncelleme: 14:36
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çık Dışarıya Oynayalım' etkinliği, Gölcük Millet Bahçesi'nde çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. Şişme oyun alanları, atölyeler ve geleneksel sokak oyunlarıyla dolu etkinlikte aileler piknik yaparken, çocuklar eğlencenin tadını çıkardı.

Gölcük'te düzenlenen "Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliğiyle aileler piknik yaparken, çocuklar da açık havada eğlenerek unutamayacakları bir gün geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir yaz tatili yaşatmak amacıyla bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliklerini sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Gölcüklü çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Gölcük Millet Bahçesi'nde çocuklar için şişme oyun alanları, zeka ve akıl gelişimine katkı sunan atölyeler, motor becerilerini destekleyen atletizm parkurları, geleneksel sokak oyunları ve bebekler için emekleme alanı kuruldu. Aileler, Gölcük Millet Bahçesi'nde piknik yaparken, çocuklar kendileri için kurulan alanda doyasıya eğlendi.

Hem çocuklara hem de ailelerine keyifli anlar yaşatıldı

Etkinlik alanında düzenlenen kum boyama, resim ve bez çanta boyama gibi el becerilerini geliştiren atölyeler, çocuklardan yoğun ilgi gördü. Ayrıca kurulan atletizm parkuru ve denge bisikleti parkurunda minikler, kazanmak için kıyasıya yarıştı. Geleneksel sokak oyunlarının da yer aldığı etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışlarına katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmalar, hem çocuklara hem de ailelerine keyifli anlar yaşattı. Etkinlik alanında oluşturulan papağan çekim alanı ise çocukların en çok ilgi gösterdiği bölümlerden biri oldu. Rengarenk papağanlarla hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Bazı çocukların ilk kez yaşadığı bu deneyim, aileleri tarafından fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
13:48
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
