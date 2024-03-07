Yerel

Gölcük'te düzenlenen "Gelecek Yüzyılda Türkiye" konulu panelde, savunma ve teknoloji alanında gelinen nokta ve hedeflenen çalışmalar anlatıldı.

Gölcük Belediyesi, Türkiye'nin son yıllarda savunma ve teknoloji alanında yaptığı atılımların ele alındığı "Gelecek Yüzyılda Türkiye" konulu panel düzenlendi. Türkiye Yüzyılında savunma ve teknoloji alanında gelinen nokta ve hedeflenen çalışmaların ele alındığı panele Sosyolog, TV Programcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ile Güvenlik Uzmanı Mete Yarar katıldı.

"Türkiye'nin bu anlamda daha da güçlü bir konuma geleceğine inanıyoruz"

Programda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gelecek yüzyılda Türkiye diyoruz ama aslında Türkiye Yüzyılı başladı. Türkiye Yüzyılında inşallah dünyada nizam-ı alem için, kızıl elma için, dünyada adaletin gerçekleşmesi için Türkiye'nin rolünün çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Savunma sanayiinde yapılan yatırımlarla Türkiye'nin bu anlamda daha da güçlü bir konuma geleceğine inanıyoruz" dedi.

"Buna 'devrim' diyoruz"

Konuşmasına milli muharip uçak Kaan'dan övgüyle söz ederek başlayan Mete Yarar, "O kadar tuhaf bir yere geldik ki. İki tane zor iş; bir tanesi denizaltı, bir tanesi de uçak. İki tane zor dal. Dünyanın 5. nesil uçağını yapıyorsunuz ve dünyada bunu yapabilen 4. ülke oluyorsunuz. Biz daha 4. nesil uçak yapmadan 5. nesil uçağa direkt girdik. Buna 'devrim', buna 'emperyalizme başkaldırı' demezsiniz de ne dersiniz?. Dünyada 120 yıldan beri uçak uçuruluyor. 120 yıldan beri uçak sektörü var. 120 yılın sonunda siz 2011'den başlayarak kendinizi geliştirerek yaklaşık 13 senede 5. nesil uçağı yapmışsınız. Siz 110 yıl farkı nasıl kapattınız? Birincisi siyasi iradeyle, ikincisi mühendisler, üçüncüsü toplumun destek vermesi, dördüncüsü bunları yapabilen teknik kapasiteye sahip işçilerimiz. Çok şükür bunların hepsine sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Yaşadığı ülkenin başarı olmasını istememek bir ruhsal hastalık"

Sosyolog ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili olan Hulki Cevizoğlu ise "Yaşadığı ülkenin başarı olmasını istememek bir ruhsal hastalık. Bundan hoşlanmayan; 'Denizaltı yapmasın, İHA, SİHA, Kaan uçaklarını yapmasın, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermesin' diyen bir kesim var. Bir partiden olmak şart değil, esas olan vatansever olmak" diye konuştu.

İzleyicilerin sorularının cevaplanması ile sona eren programda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, panelistlere teşekkür etti. - KOCAELİ