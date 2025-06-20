Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları (GÖLMEK) kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru ürünler, 25-27 Haziran da açılacak yıl sonu sergisinde sergilenecek.
Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları (GÖLMEK), yıl sonu sergisine hazırlanıyor. GÖLMEK kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler, 25-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek yıl sonu sergisinde sergilenecek. Birbirinden değerli binlerce ürünün yer alacağı sergi, 25 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda ziyaretçilerine kapılarını açacak.
Kervansaray'ın tarihi dokusu içerisinde açılacak sergide; GÖLMEK kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerin ürünleri yer alacak. 3 gün açık kalacak sergide; el nakışı, el örgüsü, mefruşat, giyim, şiş dantel, iğne oyası, ahşap boyama, kırkyama, rölyef, amigurumi, çarpana dokuma, gemi maketi, tezhip, hat sanatı, geleneksel el sanatları, cilt bakımı, takı tasarım, Kat'ı sanatı, ebru sanatı gibi birçok branşlarda eğitimini tamamlayan kursiyerlerinin hazırladığı ürünler sergilenecek. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Gölcük’te El Emeği Yıl Sonu Sergisi Açılıyor - Son Dakika
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