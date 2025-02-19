Gölcük\'te Futbol Sahasına Ali Naci Yavuz\'un Adı Verildi

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Gölcük Belediyesi, Ali Naci Yavuz'un adını Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki futbol sahasına verdi.

Gölcük Belediye Meclisi'nin oybirliğiyle aldığı kararla, ilçenin yetiştirdiği önemli spor adamlarından biri olan Ali Naci Yavuz'un adı, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki futbol sahasına verildi.

İlçede yetişen tüm vatandaşların kendileri için ayrı bir değer olduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ali Naci Yavuz hocamıza, ailesiyle birlikte, ilçemiz sporuna da katkı yapacağı sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi. - KOCAELİ