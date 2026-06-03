Hayatını kaybeden harita mühendisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden harita mühendisi son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden harita mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
03.06.2026 12:48  Güncelleme: 12:50
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Gölcük Belediyesi'nde görevli harita mühendisi Cevat Ongun için düzenlenen cenaze törenine Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı. Ongun, mesai arkadaşlarının dualarıyla Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

Gölcük'te vefat eden harita mühendisi Cevat Ongun için hizmet binası önünde tören düzenlendi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in de tabutuna omuz verdiği Ongun, mesai arkadaşlarının dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gölcük Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü kadrosunda uzun süredir harita mühendisi olarak görev yapan Cevat Ongun için bugün belediye hizmet binası önünde cenaze töreni gerçekleştirildi. Belediye önüne getirilen Ongun'un cenazesine omuz veren mesai arkadaşları, helallik alınmasının ardından merhumu dualar ve gözyaşlarıyla uğurladı.

Törene katılarak Ongun'un tabutunu taşıyan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, mesai arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Başkan Sezer, taziye mesajında, "Plan Proje Müdürlüğümüzde görev yapan kıymetli mesai arkadaşımız Cevat Ongun'a Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Ongun'un cenazesi, Tevfik Hoca Camisi'ne götürüldü. Ongun'un cenazesinin, kılınacak namazın ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ali Yıldırım Sezer, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ağustos, Gölcük, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayatını kaybeden harita mühendisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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