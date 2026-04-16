Gölcük\'te kadın el emeği satış mağazası için çalışmalar başladı

16.04.2026 17:31  Güncelleme: 17:32
Gölcük Belediyesi, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek için yeni bir 'Kadın El Emeği Satış Mağazası' projesine başladı. Modern mağaza, kadınların ürettikleri ürünleri satışa sunacak.

Gölcük Belediyesi tarafından kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek ve el emeği ürünlerin satışına imkan sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Kadın El Emeği Satış Mağazası" projesinde inşaat çalışmaları başladı.

Gölcük Belediyesi, kadın istihdamını artırmaya yönelik projeleri kapsamında İpekyolu Bulvarı üzerinde yeni bir satış merkezi inşa ediyor. Kadınların kurslarda ve evlerinde ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturabileceği modern mağazanın yapımına başlandı.

Eski hobi bahçelerinin bulunduğu alanda 140 metrekarelik bina olarak tasarlanan mağaza; İpekhan Kafe'nin alt kısmında, yapımı planlanan Mola Evi'nin ise karşısında yer alacak. Belediye ekiplerinin hızla başladığı çalışmaların 2 ay içerisinde tamamlanarak merkezin hizmete açılması hedefleniyor.

Başta belediye bünyesindeki GÖLMEK ile KOMEK kursiyerleri olmak üzere tüm üretken kadınlara açık olacak mağaza, hem aile ekonomisine katkı sağlayacak hem de ilçenin yerel ticaretine hareketlilik getirecek.

Üretimin her aşamasında yer alan kadınların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Emeğiyle, alın teriyle ve azmiyle hayatın her alanında var olan kadınlarımız için üretmeye ve destek olmaya devam ediyoruz. Bu mağaza, kadınlarımızın el emeğine değer katacak önemli bir adım olacak. Tüm hemşehrilerimize ve özellikle emekçi kadınlarımıza şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

