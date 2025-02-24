Gölcük'te Minik Kalpler Ramazan'ı Sertaç Abi ile Karşılıyor - Son Dakika
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Yerel

Gölcük'te Minik Kalpler Ramazan'ı Sertaç Abi ile Karşılıyor

Gölcük Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini miniklere tanıtmak amacıyla sosyal medya fenomeni Sertaç Abi ile bir etkinlik düzenliyor. 27 Şubat'ta gerçekleştirilecek program, eğlenceli aktiviteler ve gösterilerle çocuklara Ramazan ruhunu aşılayacak.

24.02.2025 17:19
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Gölcük'te Ramazan ayının manevi atmosferini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla sosyal medya yayıncısı Sertaç Abi, minklerle buluşacak.

Gölcük Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini miniklere tanıtmak ve geleneksel Ramazan etkinliklerini yaşatmak amacıyla program düzenleyecek. 27 Şubat Perşembe günü saat 18.00'da Gölcük Kongre Sarayı'nda gerçekleşecek olan "Minik Kalpler Ramazan'ı Sertaç Abi ile Karşılıyor" etkinliği, Gölcük Belediyesi, ilçe müftülüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve Gölcük Eğitime Destek Platformu iş birliği ile düzenlenecek. Etkinlikte çocukların büyük hayranlıkla takip ettikleri ünlü sosyal medya yayıncısı Sertaç Abi, Gölcüklü çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Ramazan ayının manevi değerlerini çocuklara aşılamayı hedefleyen etkinlikte, birbirinden renkli gösteriler ve eğlenceli aktiviteler yer alacak. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti, çocuk mehteran gösterisi, Ramazan topu atışı, balon şovu, cambaz gösterisi, Sırf Tiyatro'nun özel performansları ve geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileri minik Gölcüklüler ile buluşacak. Etkinliğin konuğu olan Sertaç Abi ise birbirinden eğlenceli aktiviteler ve bilgiler ile çocuklara Ramazan ruhunu aşılayacak. Etkinlikte ayrıca miniklere sürpriz hediyeler ve ikramlıklar da dağıtılacak.

Etkinlikte, çocuklara Ramazan'ın paylaşım ve dayanışma ruhunu anlatan interaktif oyunlar da yer alacak. Ayrıca, etkinlikte çocukların hayal dünyalarına hitap edecek eğlenceli aktiviteler sunulacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, düzenlenecek etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, Ramazan'ın manevi iklimini çocuklarla buluşturmanın önemine vurgu yaparak, aileleri bu anlamlı etkinliğe davet etti. Sezer, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın en güzel yaşandığı zamanlardan biridir. Çocuklarımızın bu güzel atmosferi doyasıya yaşaması için tüm halkımızı etkinliğimize bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölcük'te Minik Kalpler Ramazan'ı Sertaç Abi ile Karşılıyor - Son Dakika

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