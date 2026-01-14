Gölcük'te yeni Hükümet Konağı binasında sona gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gölcük'te yeni Hükümet Konağı binasında sona gelindi

Gölcük\'te yeni Hükümet Konağı binasında sona gelindi
14.01.2026 10:36  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölcük'te kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayacak yeni Hükümet Konağı binasının inşasında sona yaklaşıldı.

Gölcük'te kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayacak yeni Hükümet Konağı binasının inşasında sona yaklaşıldı.

Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iç mekan düzenlemelerinde son aşamaya gelinen binada çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Gölcük Kaymakamlığı ve ilgili kamu kurumlarının taşınma süreci başlayacak.

İlçedeki yatırım çalışmaları kapsamında son bir yılda Şehirlerarası Otobüs Terminali, Değirmendere Kayık Çekek Yeri, Barbaros Hayrettin Lisesi, Şehit İsmail Demircan İlkokulu, Sezai Karakoç Yaya Üst Geçidi, Necati Çelik Devlet Hastanesi ek binaları ile çeşitli sağlık merkezleri hizmete alındı.

Öte yandan Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi, İhsaniye Spor Kompleksi, Ulaşlı alt geçidi, sahil düzenlemeleri ve tarihi yapıların restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İlçenin 2026 yılı yatırım programında ise kapalı spor salonu, kongre merkezi, çocuk köyü, tematik parklar, sokak hayvanları doğal yaşam alanı ve katı atık geri dönüşüm tesisi gibi projelerin ihale süreçlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hükümet, Gölcük, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölcük'te yeni Hükümet Konağı binasında sona gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:20
Çin’den Trump’ın İran tehdidine jet yanıt
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:01:11. #7.11#
SON DAKİKA: Gölcük'te yeni Hükümet Konağı binasında sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.