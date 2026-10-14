Gölcük Tersanesi 100 yılda 512 gemi inşa etti

Kocaeli'de Gölcük Tersanesi Komutanlığının 100'üncü kuruluş yıl dönümü törenle kutlanırken, bir asırda 512 gemi ve deniz aracının inşa edildiği tersanede Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında 9'uncu geminin ilk kaynağı yapıldı. Törende ayrıca Milli Uçak Gemisi için bölgenin en büyük taş havuzunun yapılacağı açıklanırken, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı tersanelerde eş zamanlı 34 gemi inşa ettiği bildirildi.

Türk denizcilik tarihinin önemli merkezlerinden Gölcük Tersanesi Komutanlığının 100'üncü kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. 1926 yılında Yavuz gemisinin onarımı için kurulan ve geçen bir asırda Türk Deniz Kuvvetlerinin gelişiminde önemli rol üstlenen tersanede düzenlenen törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da katıldı. Törende tersanenin bir asırlık geçmişi ve Türk savunma sanayisine katkıları anlatılırken, emekli tersane komutanlarına, en uzun süre görev yapan personele, 30 yılı aşkın süredir görev yapan işçilere ve 25'inci hizmet yılını dolduran memurlara hatıra objeleri ile hizmet belgeleri takdim edildi. Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında 9'uncu geminin ilk kaynağının da yapıldığı törende, yeni tesisler hizmete alındı. Bugüne kadar toplam 512 gemi ve deniz aracının inşa edildiği tersanenin denizaltı inşası, bakım, onarım ve modernizasyon alanlarındaki kabiliyetleri de vurgulandı.

"Cumhuriyetimizin denizlerde bağımsız olma iradesinin hikayesidir"

Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral İzzet Emre Afacan, törende yaptığı konuşmada tersanenin 1926 yılında Yavuz gemisinin onarımı için kurulduğunu belirterek, geçen 100 yılda gemi inşa, bakım, onarım ve modernizasyon alanlarında önemli kabiliyetler kazandığını ifade etti. Tersanenin Türkiye'de denizaltı inşa edebilen tek tesis olduğunu aktaran Afacan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gölcük Tersanesi Komutanlığının hikayesi, Cumhuriyetimizin denizlerde bağımsız olma iradesinin hikayesidir. 1926 yılında şanlı Yavuz'un onarımıyla başlayan yolculukta, dönemin zorlu şartlarına rağmen yerli ve milli olarak tasarlanıp inşa edilen Gölcük yağ gemisiyle önemli bir kilometre taşı geride bırakılmıştır. Gölcük Tersanesi Komutanlığının tarihsel yolculuğunun her adımı birçok kazanımı beraberinde getirmiştir. Yıllar içerisinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı, su üstü ve denizaltı gemilerinin inşasında, bakım ve onarımlarında, yarı ömür modernizasyonlarında sayısız kez görev almış ve donanmamızın görev yaptığı her yerde sancak ve varlık gösterebilmesi için gayret sarf etmiştir. 1970'li yıllardan itibaren atılan stratejik adımlarla tersanemiz, ülkemizde denizaltı inşa edilen tek; dünyada ise bu kabiliyete sahip sayılı tersanelerden biri konumuna yükselmiştir. Gölcük Tersanesi Komutanlığı, kuruluşundan günümüze kadar toplam 512 parça gemi ve deniz aracını inşa ederek Deniz Kuvvetlerimize teslim etmiştir. 17 Ağustos 1999 depremiyle kaybettiği büyük tonajlı muharip gemi inşa kabiliyetine açık deniz karakol gemisi projesiyle yeniden kavuşmaktadır."

"500'ün üzerinde platform inşa etti"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da, Gölcük Tersanesi'nin 100 yıllık geçmişinde 500'ün üzerinde platform inşa ettiğini belirterek, " Denizcilik, Türk milletinin şanlı tarihinin en parlak sütunlarından biridir. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın Akdeniz'de tesis ettiği hakimiyet, milletimizin denizlerdeki sarsılmaz iradesinin göstergesidir. Osmanlı'dan devraldığımız bu ulu denizcilik mirası, Gölcük Tersanemizin 100 yıllık köklü geleneğiyle geleceğe taşınmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Bakanımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm komuta kademelerinin kararlı duruşuyla son 20 yılda askeri ve özel tersanelerimizin sinerjisi en üst seviyeye çıkarılmıştır. Devasa bir gemi inşa ve ihracat kapasitesine ulaşılmıştır. 100 yıllık tarih boyunca 500'ün üzerinde platform inşa eden Gölcük Tersanemiz, bu büyük hamlelerin sancak gemisidir" ifadelerini kullandı.

MUGEM için taş havuzu projesi hayata geçirilecek

Milli Uçak Gemisi'nin (MUGEM) güvenli şekilde havuzlanmasını sağlayacak taş havuzu projesinin Gölcük Tersanesi'nde hayata geçirileceğini bildiren Ayhan, "Bölgemizin en büyük havuzu olacak bu kritik altyapı yatırımı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Tersaneler Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Gölcük Tersanemizde gerçekleştirilecektir. Proje hem tersanemizin operasyon kapasitesini artıracak hem de inşa, bakım ve onarım yetkinliğimizi güçlendirecektir" dedi.

"Gölcük Tersanesi sadece bir inşa tesisi değil, aynı zamanda bir bilim merkezidir"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise, tersanenin ilk yıllarında onarım merkezi olarak hizmet verdiğini, zamanla gemi inşa ve denizaltı üretiminde önemli bir konuma ulaştığını belirtti. Tatlıoğlu, "1960'lı yıllar tersanemiz için bir dönüm noktası olmuş, personelimizin gayretiyle daha önce yurt dışında yapılan ağır onarımlar ilk kez kendi imkanlarımızla, kendi tesislerimizde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Tersanemiz, 100 yıllık serüveninde toplam 512 platformun inşasını gerçekleştirmiş, 1990'lı yılların başında ise kazanılan bilgi birikimiyle Preveze sınıfı denizaltı projesine imza atmıştır. Gölcük Tersanesi sadece bir inşa tesisi değil, aynı zamanda bir bilim merkezidir. Türkiye'de denizaltı inşa edebilen tek, dünyada ise bu kabiliyete sahip sayılı tersanelerden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ayrıca açık deniz karakol gemisi projesinin dokuzuncu gemisi Pınarhisar ile milli deniz altımız MİLDEN'in inşa çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir" diye konuştu.

Milli uçak gemisinin gelecek yıl 27 Eylül'de denize indirilmesi planlanıyor

Oramiral Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin gemi inşa faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi. Milli fırkateyn, korvet ve çıkarma gemilerinin ardından mayın avlama gemileri, milli hücum botları ve milli uçak gemisinin inşa çalışmalarının sürdüğünü belirten Tatlıoğlu, milli uçak gemisinin gelecek yıl 27 Eylül'de denize indirilmesinin planlandığını ifade etti. Tatlıoğlu, "Bugün itibarıyla Türk Deniz Kuvvetleri olarak askeri ve sivil tersanelerimizde aynı anda 34 gemi inşa ediyoruz. Aynı zamanda 23 gemiyi de yabancı deniz kuvvetleri için dizayn ve inşa ediyoruz. Son Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında alınan karar gereğince çok kısa bir zaman içerisinde bu 34 geminin inşasına 14 gemi daha eklenecek. Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen projeler kapsamında 10 gemi, 3 istif sınıfı muhrip, 2 mayın avlama gemisi, 2 milli hücum bot, 2 tank çıkarma gemisi ve 1 okul gemisinin inşası planlanmaktadır. Bu gemilerin inşasına kısa bir zaman içerisinde başlanacak ve mevcut 34 gemilik inşa sürecine ilave edilecektir. Ayrıca Savunma Sanayii İcra Komitesinde alınan karar doğrultusunda 4 açık deniz karakol gemisinin inşasına da Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından çok kısa bir süre içerisinde başlanacaktır. Böylece mevcut 34 gemiye 14 gemi daha ilave edilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.