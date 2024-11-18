Göle dönen alt geçitte mahsur kalan 2 araç suyun çekilmesiyle kurtarıldı
HATAY - Hatay'da gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte göle dönen alt geçitte mahsur kalan 2 araç suyun çekilmesiyle kurtarıldı.
Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay'da kuvvetli yağış gece saatlerinde etkisini hissettirdi. Payas ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışla caddeler göle döndü. Yağışla birlikte ilçede bulunan Şehit Yetkin Erşan alt geçidinde araçlar mahsur kalmıştı. Mahsur kalan araçlar, suların çekilmesiyle sabah saatlerinde sahipleri tarafından kurtarıldılar.
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