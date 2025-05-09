Gölpark Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

Bilecik'in gözde yaşam ve dinlenme alanlarından biri olan Pelitözü Gölpark, yaz sezonuna hızla hazırlanıyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çevre düzenleme ve yeni iskele alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Devam eden çalışmalarla birlikte Gölpark, bu yaz ziyaretçilerine daha modern ve fonksiyonel bir alan sunacak. Vali Aygöl, yürütülen çalışmaları titizlikle takip ederek, Gölpark'ın sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda Bilecik'in sosyal ve kültürel yaşamına canlılık katan bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Ayrıca Vali Aygöl, 13-14-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan ve şehrin dört gözle beklediği GölparkFest'e de dikkat çekerek, Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek festival; konserler, su sporları, çocuk etkinlikleri, gastronomi ve sanat alanlarıyla yine binlerce vatandaşı ağırlamaya hazırlanıyor. Gölpark, yenilenen yüzüyle ve dolu dolu içeriğiyle bu yaz da Bilecik'in en gözde adresi olmaya aday" dedi. - BİLECİK