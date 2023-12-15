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Gölpazarı Belediyesi, aşevinde pişen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Son Dakika
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Gölpazarı Belediyesi, aşevinde pişen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan aşevi, hasta, engelli veya yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara yemeklerini ulaştırıyor. Gölpazarı Belediyesi, yardımlaşmanın önemini vurgulayarak aşevine yardım ve bağışta bulunuyor.

Gölpazarı Belediyesi, aşevinde pişen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
15.12.2023 - 10:14,
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde aşevinde pişen yemekler hasta, engelli veya yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara ulaşıyor.

Gölpazarı Belediyesi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünden esinlenerek, aşevinde pişen yemekleri hasta, engelli veya yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara ulaştırıyor. Yapılan bu yardım sayesinde bir çok insanın kapısına yemek bırakılıyor. Yardımlaşmanın önemini gösteren Gölpazarı Belediyesi aşevine yardım ve bağışta yapılıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Gölpazarı Belediyesi, aşevinde pişen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Son Dakika


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