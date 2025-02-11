Gölpazarı Kaymakamı Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı

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Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, okul ziyaretlerine kapsamında öğrencilerle birlikte bir araya gelerek kitap okuma etkinliğine eşlik etti.

Kaymakam Kılıç, 'Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı' kapsamında Şehit Kemal Ay Lisesi'ni ziyaret etti. Kaymakam Kılıç, müdürler, öğretmenler ve öğrencilerle kitap okuma etkinliği düzenleyerek, kitap okumanın önemine vurgu yaptı. Kitap okumanın bireylerin hayal gücünü geliştirdiğine, gündelik stresi azalttığına, bilgi dağarcığını genişlettiğini ifade eden Kaymakam Kılıç, ayrıca kitap okumanın dil becerilerini güçlendirdiğine dair bilimsel araştırmalara da işaret etti. - BİLECİK