Gölpazarı Kaymakamı Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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Gölpazarı Kaymakamı Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı

Gölpazarı Kaymakamı Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, 'Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı' kapsamında Şehit Kemal Ay Lisesi'ni ziyaret ederek, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi. Kaymakam Kılıç, kitap okumanın bireyler üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, hayal gücünü geliştirme, stresi azaltma ve dil becerilerini güçlendirme konularında bilimsel araştırmalara dikkat çekti.

11.02.2025 10:44
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Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, okul ziyaretlerine kapsamında öğrencilerle birlikte bir araya gelerek kitap okuma etkinliğine eşlik etti.

Kaymakam Kılıç, 'Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı' kapsamında Şehit Kemal Ay Lisesi'ni ziyaret etti. Kaymakam Kılıç, müdürler, öğretmenler ve öğrencilerle kitap okuma etkinliği düzenleyerek, kitap okumanın önemine vurgu yaptı. Kitap okumanın bireylerin hayal gücünü geliştirdiğine, gündelik stresi azalttığına, bilgi dağarcığını genişlettiğini ifade eden Kaymakam Kılıç, ayrıca kitap okumanın dil becerilerini güçlendirdiğine dair bilimsel araştırmalara da işaret etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölpazarı Kaymakamı Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı - Son Dakika

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