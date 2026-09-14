Gölpazarı Kaymakamı Titiz panayırda esnafla buluştu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, meyve ve sebze tezgahlarını inceledi.

Gölpazarı ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen panayır kapsamında kurulan meyve ve sebze tezgahlarını gezen Kaymakam Titiz, ürünlerini satışa sunan esnafla sohbet ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Titiz, panayırdaki hareketliliği yerinde gözlemledi. İlçenin köklü gelenekleri arasında yer alan panayırın, farklı bölgelerden gelen esnaf ve vatandaşları bir araya getirerek Gölpazarı'nın sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağladığı belirtildi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Panayırımız, ilçemizin geçmişten günümüze taşıdığı önemli geleneklerden biri. Esnafımızın emeğini ve vatandaşlarımızın ilgisini yerinde görmekten memnuniyet duyuyoruz. Panayırın ilçemize hareketlilik ve bereket getirmesini temenni ediyor, tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.