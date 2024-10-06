Gölpazarı\'nda Ceviz Hasadı Başladı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hasadı başlayan cevizler kurutmaya bırakıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal ve beraberindekiler ilçedeki ceviz soyma ve kurutma tesisini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ardından tesis hakkında bilgi veren Kaymakam Ardal, "Bu kapsamlı ve entegre tesis gerek üretim kapasitesi gerekse üretim ve işleme kalitesi ile ilçemiz tarımına büyük katkı sunmaktadır. Özellikle tarımsal ürün çeşitliliği noktasında son derece önemli bir örnektir. Buradaki işletme ilçemiz ve bölgemiz için çok önemli bir rol modeldir. 12 ton ceviz soyma, kurutma ve boş dolu ölçümleme kapasiteli tesis olup, işletme tek bir alanda kurulu en büyük ceviz yetiştiriciliği ve işleme tesisidir. Gölpazarı ilçemizde toplam 27 bin dekarlık alanda yaklaşık 4 bin ton ceviz hasadı beklenmektedir" dedi. - BİLECİK