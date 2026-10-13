Gölpazarı'nda ceviz hasadı başladı, Kaymakam Titiz Chandler kalitesine dikkat çekti - Son Dakika
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Gölpazarı'nda ceviz hasadı başladı, Kaymakam Titiz Chandler kalitesine dikkat çekti

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Gölpazarı\'nda ceviz hasadı başladı, Kaymakam Titiz Chandler kalitesine dikkat çekti
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ceviz hasadı başladı; Kaymakam Onur Titiz, İncirli köyündeki hasada katılıp üreticilerle sohbet etti. Titiz, Chandler cinsi cevizlerin kalitesine ve üretimin ilçe ekonomisine katkısına dikkat çekti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ceviz hasadı başladı.

Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, İncirli köyü Bostancılar Bağlısı'nda gerçekleştirilen hasada katılarak üreticilerle sohbet etti, ardından ceviz üretimi ve hasat süreci hakkında bilgi aldı. Gölpazarı'nda yetiştirilen Chandler cinsi cevizlerin kalitesine dikkat çeken Titiz, ceviz üretiminin ilçe ekonomisine katkısının önemini vurguladı. Çiftçilerin tarımsal üretimdeki emeğine değinen Kaymakam Titiz, üretimin sürdürülebilirliği ve bölge tarımının gelişmesi açısından üreticilerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaymakam Onur Titiz, "Gölpazarı'mızda tarımsal üretimin gelişmesi ve çiftçilerimizin emeğinin karşılığını alması bizler için büyük önem taşıyor. İlçemizde yetiştirilen kaliteli cevizler, bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
GölpazarıEkonomiBilecikGüncelYerelSon Dakika

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