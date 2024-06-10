Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde açılan sergide el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Fatih Dönmez Kültür Merkezi'nde açılan sergide, halk eğitim merkezinin usta öğreticiler ve kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladıkları eserler görücüye çıktı. Sergi açılışına Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz ve protokol üyeleri katıldı. Gölpazarılılar sergiye büyük ilgisi gösterirken, kültürel, sanatsal çeşitliliği artırmayı hedefledi. - BİLECİK
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