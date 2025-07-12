Gölpazarı\'nda Orman Yangını Kontrol Altında

Gölpazarı- Yenipazar karayolu üzerindeki Taşınburnu mevkiinde geçtiğimiz gün çıkan çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları sona erdi.
Sıcak hava koşulları ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına çok sayıda kara ve hava aracıyla müdahale edilirken, ekipler alevlerin çevredeki ormanlık alanlara ve yerleşim birimlerine sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri, arazözler ve itfaiye ekipleri, yangını büyük oranda kontrol altına alarak soğutmaları sona erdi
Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, vatandaşların resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri konusunda da uyarıda bulundu. - BİLECİK
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