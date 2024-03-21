Gölpazarı'nda Sözleşmeli Üretim Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Gölpazarı'nda Sözleşmeli Üretim Toplantısı Düzenlendi

Gölpazarı\'nda Sözleşmeli Üretim Toplantısı Düzenlendi

Gölpazarı'nda yağlık ayçiçeği üreticileri ile alıcı firma arasında 'Sözleşmeli Üretim'in yaygınlaştırılması ve üreticilerin daha iyi koşullarda ürünlerini pazarlamaları konusunda bir toplantı gerçekleştirildi.

21.03.2024 11:12  Güncelleme: 11:17
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Sözleşmeli Üretim' hakkında toplantı düzenlendi.

Gölpazarı'nda yağlık ayçiçeği üreticileri ile alıcı firma bir araya getirilerek 'Sözleşmeli Üretimin' yaygınlaştırılması ve üreticilerin daha iyi koşullarda ürünlerini pazarlamaları konularında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Belediye Başkanı Hayri Süer, AK Parti İlçe Başkanı Oktay Karcı, İl Tarım ve Orman Müdürü V. Mustafa Demirbaş, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Üretici ve alıcı arasında karşılıklı menfaat esaslarına dayalı olarak yazılı akitlerle yürütülen tarımsal üretim şekline sözleşmeli üretim denmekte olup, yapılan bu toplantı ile; hasat dönemi üretilen ürünlerin kime verileceğinin bilinmesi, yeni üretim tekniklerinin uygulama alanına hızlı bir şekilde aktarılması, işleme sanayinde istenen miktar ve kalitede girdi sağlanması, sermaye ve yönetim açısından eksikliklerin giderilmesi, riskin azaltılması, maliyetin düşürülmesi, pazarlık gücünün kazanılması, uygun girdi sağlanması ve yeni teknolojilerin adaptasyonu ve geliştirilmesi hedeflendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölpazarı'nda Sözleşmeli Üretim Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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