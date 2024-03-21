Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Sözleşmeli Üretim' hakkında toplantı düzenlendi.
Gölpazarı'nda yağlık ayçiçeği üreticileri ile alıcı firma bir araya getirilerek 'Sözleşmeli Üretimin' yaygınlaştırılması ve üreticilerin daha iyi koşullarda ürünlerini pazarlamaları konularında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Belediye Başkanı Hayri Süer, AK Parti İlçe Başkanı Oktay Karcı, İl Tarım ve Orman Müdürü V. Mustafa Demirbaş, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.
Üretici ve alıcı arasında karşılıklı menfaat esaslarına dayalı olarak yazılı akitlerle yürütülen tarımsal üretim şekline sözleşmeli üretim denmekte olup, yapılan bu toplantı ile; hasat dönemi üretilen ürünlerin kime verileceğinin bilinmesi, yeni üretim tekniklerinin uygulama alanına hızlı bir şekilde aktarılması, işleme sanayinde istenen miktar ve kalitede girdi sağlanması, sermaye ve yönetim açısından eksikliklerin giderilmesi, riskin azaltılması, maliyetin düşürülmesi, pazarlık gücünün kazanılması, uygun girdi sağlanması ve yeni teknolojilerin adaptasyonu ve geliştirilmesi hedeflendi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Gölpazarı'nda Sözleşmeli Üretim Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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