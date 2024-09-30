Gölpazarı\'nda Trafik Rahatlatıcı Yeni Önlemler Alındı

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Bilecik'in Gölpazarı İlçesi'nde sürücülerin trafikte daha rahat seyredebilmesi maksadıyla istişarelerde bulunan Gölpazarı İlçe Trafik Komisyonu tarafından bir takım yeni kararlar alındı.

Gölpazarı İlçe Trafik Komisyonu, ilçede yaşayan vatandaşlar ile sürücüler için trafiği rahatlatabilmek adına yeni kararlar aldı. Bu çerçevede, alınan kararlar sonrası yetkililer tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Trafikte sıkışıklığı azaltmak, kazaları önlemek, yayalarla sürücülerin birbirlerinin haklarına uymalarını sağlamak gibi trafiği rahatlatmak için çalışılıyor. Trafik, fiziki altyapısından sorumlu kurumlar olan belediye başkanlığı ve karayolları teşkilatı yetkilileri ile trafik denetiminden sorumlu kurumlar olan Gölpazarı Emniyet Müdürlüğü ve Gölpazarı Jandarma Komutanlığı yetkililerini bir araya getirerek tespit ettikleri bir kısım fiziki tedbirlerle trafiği rahatlatma ve tehlikeleri bertaraf etme önerileri görüşülerek istişarelerde bulunuldu. Ayrıca şehir içi trafikte kurallara uyulmaması ve özellikle yanlış park yapılması kısa ve uzun süreli duraklamalarda sıkışıklığın nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkmakta. Vatandaşlarımızın da hem yaya hem de sürücü olarak trafik kurallarına uymaları halinde trafikte tehlikeli durumların önüne geçilecektir" denildi. - BİLECİK