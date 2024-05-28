Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, köy ziyaretleriyle ilçeyi tanıyor

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Gölyaka Kaymakamlığına atanan Selver Esra Arık, köy ziyaretleri yaparak ilçeyi tanımaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda Gölyaka Kaymakamlığına atanan Selver Esra Arık, ilçeyi tanımak için çalışmalara başladı. Bu çerçevede İlçe Jandarma Komutanı ve Kurum Amirleri ile birlikte köy ve mahalle ziyaretleri yaparak yerinde incelemelerde bulunarak ilçeyi tanımaya başladı. - DÜZCE