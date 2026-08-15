Gönen’de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Balcı Mahallesi kırsalında, ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın, ekiplerin ve çevredeki çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Balcı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangının büyümemesi için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

Söndürme çalışmalarına kırsal mahallelerdeki çiftçiler de traktör ve tarım araçlarıyla destek verdi. İtfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.