Gönen\'de Su Hattında Kaya Parçası Bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde içme suyunun ana iletim hattında yürütülen çalışma sırasında, yaklaşık 15 yıldır borunun içerisinde bulunan büyük bir kaya parçası çıkarıldı. Kayanın, suyun akışını engelleyerek hattaki tazyikin yaklaşık yüzde 70 oranında düşmesine neden olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 2009 yılında yaşanan sel felaketinin ardından Dumanalan boru hattının içerisine giren kaya parçası, yıllar boyunca hattın içerisinde kaldı. BASKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında tespit edilen kaya, ekiplerin müdahalesiyle boru hattından çıkarıldı.

Kayanın çıkarılmasının ardından hatta suyun akışının normale dönmesiyle birlikte tazyikte önemli oranda artış yaşandı. Artan basınç nedeniyle ana hatta meydana gelen su patlaklarına da BASKİ ekipleri tarafından müdahale edilerek onarım çalışmaları gerçekleştirildi.