Gönen’de yangının ardından yanan alan havadan görüntülendi - Son Dakika
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Gönen’de yangının ardından yanan alan havadan görüntülendi

Gönen’de yangının ardından yanan alan havadan görüntülendi
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Balıkesir'in Gönen ilçesi Balcı Mahallesi kırsalında dün çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yakın bölgeye yayıldı. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve çiftçilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Drone ile çekilen görüntülerde anızlık ve ormanlık alandaki zarar ile bitki örtüsü ve canlı yaşamının olumsuz etkilendiği görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Balcı Mahallesi kırsalında dün çıkan yangında zarar gören alan, drone ile havadan görüntülendi.

Anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yakın bölgeye yayıldı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına çevredeki çiftçiler de traktör ve tarım araçlarıyla destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Drone ile havadan görüntülenen bölgede, anızlık alanın yanı sıra ormanlık alanda da yangından zarar gören bölümler bulunduğu görüldü. Yangın nedeniyle bölgedeki bitki örtüsü ve canlı yaşamının da zarar gördüğü gözlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, İnceleme, İtfaiye, Balcı, Gönen, Yaşam, Yerel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gönen’de yangının ardından yanan alan havadan görüntülendi - Son Dakika

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