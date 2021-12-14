Gönül belediyeciliği Süleymanpaşa'da ilmek ilmek işliyor - Son Dakika

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin gönül belediyeciliği hizmet anlayışını Süleymanpaşa'da ilmek ilmek işliyor. Her gün sahada olan ve belediyenin çalışmalarını yerinde değerlendiren Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşın nabzını yakından tutuyor.

Bir yandan esnafla istişare toplantıları düzenleyen Başkan Yüksel, diğer yandan sokaktaki vatandaşla da sık sık bir araya gelerek şehrin sorunlarını birinci elden tespit ediyor, talepleri dinliyor, belediyenin proje, yatırım ve hizmetlerini paylaşıyor.

Çınarlı Mahallesi'nde ziyaretler gerçekleştiren Yüksel hem vatandaşlarla sohbet etti, hem Tepe Değirmenler Mevkii'ndeki esnafla bir araya geldi. Çınarlı Mahallesi ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Çınarlı mahallemizi ziyaret ederek, Tepe Değirmenleri mevkiindeki esnafımızla ve kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Sohbet ederek fikir alışverişinde bulunduğumuz hemşehrilerimizin şimdiden yeni yılını kutlayarak; sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazançlı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunduk. Bu vesileyle Süleymanpaşa'da yaşayan tüm hemşehrilerimizin yeni yıllarını da şimdiden kutluyor, hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - TEKİRDAĞ