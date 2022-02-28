Gönül Belediyeciliğin Trakya Başkanları toplandı - Son Dakika
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Gönül Belediyeciliğin Trakya Başkanları toplandı

28.02.2022 13:07
Gönül Belediyeciliğin Trakya Başkanları toplandı

İlki Süleymanpaşa Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Trakya Gönül Belediyeciliği İstişare Toplantısı'nın bu ayki durağı Hayrabolu ilçesi oldu.

İlki Süleymanpaşa Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Trakya Gönül Belediyeciliği İstişare Toplantısı'nın bu ayki durağı Hayrabolu ilçesi oldu.

Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan'ın belediye başkanlarını ağırladığı toplantıya iştirak eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa'da hayata geçirilen yatırım ve hizmetler ile tamamlanma aşamasında olan ve hazırlığı süren projeler hakkında başkanlara bilgilendirmede bulundu.

Diğer belediye başkanlarının da sunumlarını gerçekleştirdiği Trakya Gönül Belediyeciliği İstişare Toplantısı'nda başkanlar ayrıca ortaklaşa gerçekleştirilebilecek projelerle ilgili de fikir alışverişi yaptılar.

"Bölgemiz için hayırlı olsun"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, toplantının son derece verimli geçtiğini ifade ederek, "Trakya'nın Gönül Belediyeciliği Belediye Başkanlarıyla bir araya gelerek ilkini Süleymanpaşa'mızda gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısı için bu ay Hayrabolu'da buluştuk. Hayrabolu Belediye Başkanımız Dr. Osman İnan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, mevkidaşlarımızla şehirlerimizin gelişimi ve hizmetlerimize yönelik bilgi alışverişinde bulunarak, ortak kullanabileceğimiz projelerimizi değerlendirdik. Toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi. - TEKİRDAĞ

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Trakya Bölgesi, Cüneyt Yüksel, Osman İnan, Hayrabolu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gönül Belediyeciliğin Trakya Başkanları toplandı - Son Dakika


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