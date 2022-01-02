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Gönül Elleri Çarşısı'ndan Bigalı öğrencilere yeni yıl hediyesi - Son Dakika

Gönül Elleri Çarşısı'ndan Bigalı öğrencilere yeni yıl hediyesi

02.01.2022 16:06
Gönül Elleri Çarşısı'ndan Bigalı öğrencilere yeni yıl hediyesi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Ağaköy İlkokulu, Bakacak İlkokulu ve Bakacak Ortaokulu'nda okuyan öğrencilere yeni yıl hediyesi götürdü.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Ağaköy İlkokulu, Bakacak İlkokulu ve Bakacak Ortaokulu'nda okuyan öğrencilere yeni yıl hediyesi götürdü. Öğrencilere kışlık mont, kışlık giyecek ve bot hediye edildi.

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ihtiyaç sahibi aileler için çalışmalar yürüten ve veren el ile alan eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Ağaköy İlkokulu, Bakacak İlkokulu ve Bakacak Ortaokulu'nda okuyan öğrencilere yeni yıl hediyesi götürdü.

Gönül Elleri Çarşısı'nın 14 komisyonundan bir tanesi olan Genç Gönüllüler Komisyonu gönüllüleri, Çanakkale Biga'da bulunan 30 öğrenciyi ziyaret etti. Öğrenciler ile sohbet eden Genç Gönüllüler Komisyonu gönüllüleri, yanlarında getirdikleri, kışlık giyecek, mont ve kitapları öğrencilere hediye etti. Ayrıca gönüllüler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın selamlarını ve başarı dileklerini de öğrencilere ilettiler. - İSTANBUL

Gönül Elleri Çarşısı'ndan Bigalı öğrencilere yeni yıl hediyesi
Gönül Elleri Çarşısı'ndan Bigalı öğrencilere yeni yıl hediyesi
Gönül Elleri Çarşısı'ndan Bigalı öğrencilere yeni yıl hediyesi

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Tuzla Belediyesi, Çanakkale, Yeni Yıl, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gönül Elleri Çarşısı'ndan Bigalı öğrencilere yeni yıl hediyesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönül Elleri Çarşısı'ndan Bigalı öğrencilere yeni yıl hediyesi - Son Dakika
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