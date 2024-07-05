Gönül Köşkü Huzurevi Sakinleri Keçiören Belediyesi Piknik Organizasyonunda Keyifli Vakit Geçirdi - Son Dakika
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Gönül Köşkü Huzurevi Sakinleri Keçiören Belediyesi Piknik Organizasyonunda Keyifli Vakit Geçirdi

Gönül Köşkü Huzurevi Sakinleri Keçiören Belediyesi Piknik Organizasyonunda Keyifli Vakit Geçirdi

Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri, Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen piknik organizasyonu ile Kösrelik Göleti Mesire Alanı'nda keyifli bir gün geçirdi. Huzurevi sakinleri doğayla baş başa vakit geçirerek temiz havanın tadını çıkardı.

05.07.2024 12:15  Güncelleme: 12:20
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Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri, Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen piknik organizasyonunda keyifli vakit geçirdi.

Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri, Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen piknik organizasyonu ile Kösrelik Göleti Mesire Alanı'nda keyifli bir gün geçirdi. Görevli personeller eşliğinde otobüsle ilçedeki mesire alanına götürülen huzurevi sakinleri doğayla baş başa vakit geçirerek temiz havanın tadını çıkardı.

Önce piknik sonra gezinti

Yaş almış büyüklere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, huzurevi sakinlerine hizmet etmekten mutluluk duyduklarını ve her türlü ihtiyacını karşılamaya devam edeceklerini ifade etti. Huzurevi personelleri tarafından yapılan hazırlıklarla pikniklerini yaptıktan sonra mesire alanında gezintiye çıkan huzurevi sakinleri, düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gönül Köşkü Huzurevi Sakinleri Keçiören Belediyesi Piknik Organizasyonunda Keyifli Vakit Geçirdi - Son Dakika

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